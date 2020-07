Soul Live Festival gaat coronaproof door

Op het festival moeten bezoekers aan tafel zitten en onderling 1,5 meter afstand houden. Het festival is opgedeeld in middag- en avondsessies, waar tijdens elke sessie plek is voor 2800 bezoekers. Ook heeft de organisatie extra maatregelen genomen rondom hygiëne, zoals desinfecterende zeep bij de toiletten.

Onder anderen Glennis Grace, Steffen Morrison en Alain Clark komen naar het festival. Ook zullen er optredens zijn van Waylon, Candy Dulfer en Berget Lewis.

De ticketverkoop voor het festival gaat 28 juli van start.