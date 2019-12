Verwarring over ’huwelijk’ Halina

Wat namelijk vooral opvalt in de berichtgeving van onze zuiderburen is de herhaaldelijke zinsnede die presentatrice Phara de Aguirre in eerste instantie gebruikte in de show van maandagavond, namelijk dat Halina Reijn ’gehuwd is met een joodse man’. Ook op Twitter schreef de presentatrice ietwat kort door de bocht: „Geen Halina Reijn en Carice Van Houten zoals eerder aangekondigd. Reijn is gehuwd met een joodse man en wil niet aan tafel zitten met de burgemeester van Aalst.” Diverse media hebben dit overgenomen.

De ’joodse man’ in dit verhaal is Halina’s partner, oud-voetballer Daniël de Ridder, waarmee Halina nu drie jaar een relatie heeft. Maar dat ze daarmee ooit in het huwelijksbootje is gestapt, zou een verrassende onthulling zijn voor het Nederlandse publiek. Navraag leert dat ze echter heus niet ongemerkt naar het stadhuis zijn gefietst; eerder maakten de Belgische media hier een vergissing. Dat laat het management van de actrice weten, die de claim kort en krachtig naar het rijk der fabelen verwijst. „Nee hoor, dat is onjuist. Ze zijn niet getrouwd.”