Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe eerlijk en spraakmakend is Harry & Meghan-docu nu echt?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Harry en Meghan vertrouwden hun verhaal toe aan Liz Garbus, maar was dat achteraf gezien de juiste keuze? Ⓒ Getty Images

Maandenlang was er naar de Netflix-docu Harry & Meghan uitgekeken. Door fans reikhalzend, door Buckingham Palace met vrees en beven. Hun advocaten hadden de messen geslepen. De afgelopen twee donderdagen lanceerde de streamingsdienst eindelijk de zesdelige reeks. Ondanks een kijkrecord, bleek het inhoudelijk een domper. Wie is de regisseur achter het bekritiseerde werk en was haar montage wel helemaal eerlijk?