Prins Harry verslagen na dood vriend (37)

Jules Roberts werd 5 augustus levenloos gevonden en later gecremeerd in Staffordshire. Vermoedelijk heeft hij zichzelf van het leven beroofd, meldt Daily Mail. Een bron vertelt dat Harry ’erg van slag’ was en dat de dood van zijn vriend als een harde schok kwam.

Prins Harry heeft een lieve brief en bloemen gestuurd aan Jules’ vrouw Francesca en hun dochtertje van twee jaar oud.

Prins Harry werd door Jules getraind voor een tocht naar de Zuidpool die hij in december 2013 met twaalf andere mensen maakte. De meesten van hen waren in de oorlog gewond geraakt. Harry en Jules zouden het vanaf het begin dat ze elkaar ontmoetten, direct een goede klik met elkaar hebben gehad en groot respect voor elkaar hebben.