Ye verklaart Pete Davidson dood in neppe krantenkop

Op Ye’s foto is een neppe krantenvoorpagina van The New York Times te zien. In koeienletters staat er „Skete Davidson, overleden op 28-jarige leeftijd” geschreven. Skete is de scheldnaam die Ye voor de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw gebruikte. Onder de kop staat in kleine letters „Kid Cudi zou op zijn begrafenis optreden, maar hij is bang voor flessengooiers.” De rapper heeft verder geen onderschrift bij het plaatje gezet.

Begin vorig jaar vroeg Kim de scheiding aan van Ye. Samen hebben ze vier kinderen. De rapper haalde gedurende de korte relatie tussen Kim en Pete geregeld uit naar de acteur. Zo schold hij hem op social media uit en liet Ye een klei-versie van Pete in een videoclip van een van zijn nummers levend begraven.

’Kim Kardashian is woest’

De Instagrampost die Ye maandagmiddag deelde zou bij zijn ex-vrouw Kim Kardashian niet in goede aarde zijn gevallen. Volgens de Britse tabloid de Daily Mail is de realityster woedend op de rapper.

„Kim staat dit niet toe. Ze eist dat Ye het bericht verwijdert, maar dat doet hij niet”, aldus een insider. „Kim heeft Pete fel verdedigd. Ze zal nooit meer terugkeren bij Ye na de manier waarop hij de mensen van wie Kim houdt en die ze respecteert, heeft behandeld.”

Tijdens hun relatie schold Ye de acteur op social media geregeld uit. Ook liet hij een kleipoppetje van Pete levend begraven in een van zijn videoclips. „Kim heeft ontzettend hard gewerkt om voor een goede co-ouderschapssituatie voor de kinderen te zorgen”, vervolgt de tabloidbron. „Ze laat dit soort gedrag van Ye dan ook niet toe.”