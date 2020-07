Keanu Reeves maakt debuut als stripboekschrijver

„Ik hield als klein kind al van stripboeken en ze hebben een belangrijke artistieke invloed op me gehad. Om de kans te krijgen om BRZKR te maken en daarbij samen te werken met legendes in de industrie is een droom die waarheid wordt”, zei Reeves.

De serie gaat over een onsterfelijke strijder, de Berzerker, die qua uiterlijk overigens erg op Reeves lijkt. Door de eeuwen heen heeft hij gevochten in grote oorlogen en conflicten. In het heden verschuilt de Berzerker zich in de Verenigde Staten, waar hij gevaarlijke taken uitvoert voor de regering in ruil voor de waarheid over zijn bestaan.

Het eerste deel van de stripboekenreeks zal in oktober verschijnen.