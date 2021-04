Katja Schuurman had ophef over Goed Fout verwacht

„Er is weinig waar tegenwoordig geen ophef over ontstaat”, stelt Schuurman. „Dat het programma al voor de eerste uitzending door sommigen onder vuur werd genomen, is tekenend voor deze tijd. Men windt zich graag over van alles en nog wat op, vaak zonder zich te verdiepen in achtergrond of context.”

Toch kan zij sommige kritiek begrijpen. In de eerste aflevering werd een fragment uit Wie is de mol? besproken, waarin deelnemers spleetogen nadeden. AvroTros bood na de uitzending excuses aan voor de commotie en schrapte online de scène. „We hadden in de aandacht voor dit fragment iemand met een Aziatische achtergrond aan het woord moeten laten. Dat was ook de bedoeling: er zouden mensen met een Oost-Aziatische achtergrond in het publiek zitten. Dat dit niet zo was, is stom en kwalijk. Het programma wil niemand belachelijk maken maar juist een gesprek voeren over onderwerpen die zo gevoelig blijken te liggen tegenwoordig.”

Non-binair persoon

Ook het commentaar op het duiden van muziekartiest Halsey, die als non-binair persoon ’hen’ genoemd wil worden in plaats van zij, begrijpt Schuurman. „Ik bleef toen ik over hen sprak ’ze’ zeggen, iemand uit het publiek attendeerde me er tijdens de opnames op. Ik heb diegene bedankt en aangegeven dat dat onbewust was en dat ik dat de volgende keer met liefde anders doe. Er zat natuurlijk geen vervelende bedoeling achter, van mij noch de gasten. Het is zo’n geval van onwetendheid. Maar we leren graag.”

Zij vindt het jammer dat de manier waarop sommigen reageren als een uitspraak of handeling hen niet bevalt, vaak niet getuigt van de respectvolle manier van omgaan met elkaar waar ze anderen juist om vragen. „Er wordt op los gescholden en bedreigd. Wat liever en zachter zijn zou ons allen geen kwaad doen. En wat meer lachen, om anderen en onszelf, is ook heilzaam.”

Wegmaken is zinloos

Goed Fout kiest er bewust voor omstreden fragmenten nogmaals te tonen. „Het wegmaken en doen alsof het niet bestaat, levert mijns inziens weinig op. Je kan de geschiedenis niet veranderen of wissen, je kan er wel iets van leren”, beklemtoont Schuurman. „Daarnaast geloof ik dat we ver mogen gaan in wat we wel en niet mogen zeggen en doen. Je moet niemand bewust willen kwetsen. Maar we moeten niet naar een situatie toe willen waarin communiceren onmogelijk wordt omdat je elk woord drie keer moet wegen in de angst iemand te beledigen.”

Zij beklemtoont ook positieve respons op het programma te hebben gehad. „Veel mensen voelen dat het programma gaat over een actueel thema en dat een gesprek over hoe we met elkaar om willen gaan in een tijd dat men zich snel gekwetst voelt erg nodig is.” In de tweede aflevering, die zondag wordt uitgezonden, zijn onder anderen Lale Gül en Sander Schimmelpenninck te gast.