Vanessa Bryant woedend over gelekte crashfoto’s

Afgelopen week meldde de L.A. Times dat er onder hulpverleners onenigheid was ontstaan, omdat in ieder geval één van hen foto’s op zijn telefoon aan anderen had laten zien waarop de stoffelijke overschotten van de slachtoffers te zien waren. Later meldde de krant dat een bron had bevestigd dat dit in een bar gebeurde, en dus volledig los stond van het onderzoek naar de crash, waarbij negen mensen omkwamen onder wie Kobe (41) en Gianna (13) Bryant.

„Onze klant Vanessa Bryant is er kapot van dat er aantijgingen zijn dat hulpverleners de foto’s van de crash publiekelijk hebben vertoond”, aldus de advocaat in de brief. „Hulpverleners horen te vertrouwen te zijn. Dit is een onbeschrijfelijke schending van menselijk fatsoen, respect en de privacy van de slachtoffers en hun families. We eisen dat de verantwoordelijken de hoogst mogelijke straf krijgen, en hun identiteit aan het licht komt zodat de foto’s niet verder worden verspreid.”

’Beroep te schande gemaakt’

Uit de brief blijkt dat Vanessa op de dag van het ongeluk er bij de politie op heeft aangedrongen dat de rampplek tot no-flyzone zou worden verklaard, juist om te voorkomen dat dit soort beelden naar buiten zouden komen. Haar zou verzekerd zijn dat de korpsleiding alle nodige maatregelen had genomen om de privacy van de slachtoffers te beschermen.

In de brief laat de advocaat weten dat zijn cliënt ervan overtuigd is dat de sheriff zijn uiterste best heeft gedaan, en het „onvergeeflijk en verwerpelijk” is dat enkele hulpverleners hun beroep te schande hebben gemaakt.