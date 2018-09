Dyanne Beekman: ‘Geen 25 winkels, maar 5’

De eerste winkel van Dyanne werd in 2015 geopend en moest het begin moeten worden van een keten van 25 winkels. Het is een belevingswinkel in winkelcentrum Gooische Brink in Hilversum waar de wereld van Dyanne te ervaren is en zichtbaar wordt in fashion, food, beauty, hair en living.

‘Op 1 augustus houdt het huurcontract officieel op, maar ik wil de spa uitbreiden, die moet veel groter worden,’ vertelt Dyanne. ‘De vraag is of ik dat hier ga doen, of elders. Ik ben vol in gesprek over de toekomst en andere locaties in andere steden.’

Retail

Volgens een bron zouden er problemen zijn. ‘Dat is niet zo, maar die 25 winkels ga ik niet meer openen, voorlopig worden het er vijf,’ zegt ze. ‘Laten we eerst maar kijken wat er verder in de retail gebeurt.’

Volgens de styliste heeft het alles te maken met keuzes maken. ‘De Dyanne store doet het waanzinnig, en daarnaast zijn we een webshop begonnen die heel goed gaat. We zijn soms sneller uitverkocht dan we zouden willen. Dat klinkt fantastisch, ware het niet dat ik moet kijken wat ik ga doen. Ik opereer in vijftien landen en dat is heel veel. De keuze moet gemaakt worden welke kant ik opga.’