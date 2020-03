Tim Haars weer te zien in film

Ⓒ ANP Kippa

Acteur Tim Haars, vooral bekend van zijn rollen in New Kids en Bureau Raampoort, heeft weer een hoofdrol te pakken. De Brabander zal binnenkort te zien zijn in de poëtische kortfilm A Pink Moon Comes, over een dakloze man op zoek naar hoop. De film wordt gemaakt door acteur Yannick de Waal, die zijn debuut maakt als regisseur.