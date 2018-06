Hollywoodster Jeff Goldblum komt met eerste jazzalbum

Goldblum, wereldwijd bekend van zijn rollen in films als The Fly, Jurassic Park en Independence Day, speelt al piano sinds zijn kindertijd. Hij treedt geregeld op met zijn band The Mildred Snitzer Orchestra in clubs in Los Angeles en New York.

„We zijn blij om Jeff te kunnen verwelkomen bij Decca aldus platenbaas Tom Lewis. „Hij is een fantastische jazzpianist, een groot bandleider en zowat de aardigste man ter wereld. Zijn liefde voor jazz is aanstekelijk en zijn pianospel geeft je een heel gelukkig gevoel.”

Goldblum is vanaf 7 juni op het witte doek te zien in Jurassic World: Fallen Kingdom.