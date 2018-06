Joris Luyendijk valt Sylvia Witteman aan

Luyendijk repliceerde op Twitter de uitlating van Witteman met de opmerking dat dat net zoiets is als „zeggen dat Witteman enkel een column heeft in de Volkskrant omdat haar man daar hoofdredacteur is. Ga je schamen, zeg.” Philippe Remarque, de partner van Witteman, is sinds 2010 hoofdredacteur van de Volkskrant. Witteman is een van de vaste columnisten.

Het nieuwe boek van Bouzamour, Bestsellerboy, vertelt over een jongen van de straat die maar één droom heeft: de literaire wereld bestormen. Maar als hij doorbreekt, zetten zijn ouders hem uit huis en wordt hij door zijn vrienden verstoten. De roman kreeg wisselende recensies.

Sylvia Witteman met haar partner, Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque. Ⓒ Hollandse Hoogte