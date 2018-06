’Onmogelijk dat Dotan iets zou aanknopen met een vrouw’

Na weken van afwezigheid werd Dotan deze week gespot en even later gefotografeerd op het Amsterdamse balkon van zangeres Caro Emerald. Patty Harpenau, die onlangs nog in De Telegraaf een emotionele oproep deed om in contact te komen met haar zoon, reageerde hier vandaag op bijzondere op in het AD.

Patty Harpenau Ⓒ Hollandse Hoogte

„Ik viel van mijn stoel toen ik dat hoorde. Zonder in details te willen treden, kan ik alleen maar zeggen dat het godsonmogelijk is dat Dotan iets met een vrouw zou aanknopen. De goede verstaander zal begrijpen wat ik bedoel...”

Niet veel later nam ze bij RTL haar woorden terug. „Voor de duidelijkheid: dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik moest alleen ontzettend lachen, want het lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk. Maar nogmaals, ik ben niet in de positie. Maar dat is helemaal geen uitspraak van mij, klaar.”