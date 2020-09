Madonna gaat biopic zelf regisseren

De zangeres liet al eerder op sociale media weten dat ze aan een filmproject werkte met Diablo Cody, die in 2008 een Oscar won voor het script van Juno. Al snel deden geruchten de ronde dat het daarbij ging om een biopic à la Bohemian Rhapsody (2018) en Rocketman (2019), die draaiden om de levens van Freddie Mercury en Elton John.

„Ik wil het verhaal delen over mijn ongelooflijke leven als een artiest, een muzikant, een danseres - een mens dat haar eigen weg heeft gevonden”, aldus Madonna in een statement. „De focus van de film ligt op muziek. Muziek heeft ervoor gezorgd dat ik altijd door heb gezet en heeft me in leven gehouden. Er zijn zoveel niet eerder vertelde, inspirerende verhalen en wie kan ze beter vertellen dan ikzelf?”

Madonna heeft twee keer eerder een film geregisseerd: comedy Filth And Wisdom uit 2008 en het historische drama W.E., dat in 2011 uitkwam.