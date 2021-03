Elton John noemt Vaticaan ’hypocriet’

Katholieke priesters mogen homohuwelijk niet inzegenen, omdat God ’geen zonde’ zegent, staat in de verklaring. Volgens de Britse wereldster is dat ’hypocriet’, aangezien ’het Vaticaan miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in zijn biopic Rocketman’ en daar geld aan heeft verdiend.

De zanger doelt daarmee op de bijdrage die een investeringsfonds op Malta aan Rocketman heeft gedaan. De Italiaanse krant Corriere della Sera kwam er in 2019 na onderzoek achter dat het Vaticaan grootaandeelhouder is van dat fonds. Zo is er door het Vaticaan dus geïnvesteerd in „een film die viert dat ik het geluk heb gevonden door mijn huwelijk met David”, twitterde de zanger.

Elton John trouwde in 2014 met David Furnish, het jaar dat het homohuwelijk legaal werd in Engeland en Wales. De twee hadden sinds 2005 een geregistreerd partnerschap.