Prins Philip overgeplaatst naar gespecialiseerd ziekenhuis

De hertog van Edinburgh ligt al bijna twee weken in het ziekenhuis met een infectie. Daarvoor blijft hij voorlopig nog worden behandeld. Ook ondergaat hij een hartonderzoek, meldt Buckingham Palace. Het St. Bartholomew is gespecialiseerd in kanker- en hart-zorg.

Volgens het paleis gaat het naar omstandigheden nog steeds goed met Philip, de in juni zijn 100e verjaardag hoopt te vieren. „De hertog reageert goed op de behandelingen en moet vermoedelijk nog tot het einde van de week in het ziekenhuis blijven”, staat in een verklaring.