Harvey Weinstein vecht aanklacht aan

Een zogeheten grand jury boog zich over de vraag of een aanklager voldoende bewijs heeft om een rechtszaak tegen Weinstein te beginnen. De politie in New York heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de 66-jarige filmproducent. Blijkbaar leverde dat voor de jury genoeg bewijs op om Weinstein aan te klagen voor verkrachting en ’misdadige seksuele daad’ met twee vrouwen in 2004 en 2013.

Het gaat om verkrachtingsaanklachten van de eerste en derde graad, waarbij de eerste graad de ernstigste variant is: gemeenschap onder fysieke dwang. De derdegraads aanklacht is van toepassing in zaken waarbij het vermeende slachtoffer niet in staat was toestemming te geven. De aanklacht tegen Weinstein voor een ’misdadige seksuele daad’ is er een van de derde graad. Dat staat voor een orale of anale seksuele handeling die onder dwang plaatsvindt. Op de aanklachten staat in New York 5 tot 25 jaar gevangenisstraf.

Weinstein meldde zich vorige week bij de politie in New York. Naast de twee vermeende slachtoffers in deze zaak, beschuldigen nog tientallen vrouwen de producent van seksueel misbruik. De aantijgingen aan het adres van de oud-topman van The Weinstein Company vormde de start van de #MeToo-beweging.