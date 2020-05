Selena Gomez gaat kookshow vanuit huis presenteren

Samen met een gast-chef-kok, die in zijn of haar eigen keuken meedoet, zal Selena in iedere aflevering een aantal gerechten bereiden en tegelijkertijd tips en tricks voor in de keuken delen met de kijker. Ook staat er iedere aflevering een aan voedsel gerelateerd goed doel centraal.

„Ik ben altijd erg uitgesproken geweest over mijn liefde voor eten. Ik ben al honderden keren gevraagd wat ik zou zijn als ik geen zangeres was geworden en ik zeg dan altijd dat het me leuk leek om een chef-kok te zijn”, laat Selena in een verklaring weten. „Ik heb alleen geen echte training gehad. Maar zoals zo velen van ons merk ik tijdens het thuiszitten dat ik meer kook en experimenteer in de keuken.”

Het nog naamloze programma bevat tien afleveringen en zal naar verwachting komende zomer te zien zijn.