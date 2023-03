EditieNL toont per abuis foto uit Auschwitz: ’Had nooit mogen gebeuren’

EditieNL heeft via Twitter excuses aangeboden voor het foutieve gebruik van een foto uit Auschwitz. Een foto van een spoor in het concentratiekamp van de nazi’s in Polen werd gebruikt bij een item over het spoorwegsysteem in Nederland.