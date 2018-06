Nederlandse film Gewoon vrienden naar VS

De coming of age-film, die dit voorjaar in première ging op NPO, vertelt over twee jongens (Josha Stradowski en Majd Mardo) die verliefd op elkaar worden. Vooral LHBT juichten Gewoon vrienden massaal toe, omdat coming out of huidskleur van de personages in het verhaal geen prominente rol hebben.

Met de internationale première in San Francisco lijkt Gewoon vrienden een zelfde succesverhaal te kunnen worden als Jongens, de Nederlandse LHBT-film die een paar jaar geleden talloze prijzen over de hele wereld won. Gewoon vrienden is in Nederland nog terug te kijken op NPOGemist.