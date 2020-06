Grammy Awards laten term ’Urban’ vallen want ’racistisch’

De aangekondigde veranderingen maken deel uit van de „compleet nieuwe, zeer transparante en veranderde Recording Academy”, laat CEO Harvey Mason jr. weten aan Variety. „Het maakt deel uit van een, naar ik hoop, nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis. We luisteren en leren van onze partners, kiezers en belanghebbenden: we willen zeker weten dat we kunnen draaien, kunnen veranderen en ons kunnen aanpassen; en we willen heel inclusief zijn.”

Het gebruik van urban als muziekstijl ligt al langer onder vuur. Eerder deze week schreven medewerkers van grote platenlabels ook een open brief aan hun werkgevers om de categorie te laten schrappen, omdat die als racistisch wordt ervaren. Zij werden daartoe aangespoord door de dood van George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter-demonstraties.

Dat de Grammy Awards geen urban meer gebruiken, was echter maanden geleden al besloten. In de meeste prijzencategorieën wordt het woord vervangen door ’progressief’.