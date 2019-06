Elizabeth krijgt zilveren broche van Trump

Elizabeth kreeg een broche van zilver en zijde in de vorm van een klaproos, gemaakt door het wereldberoemde Amerikaanse juweliersbedrijf Tiffany & Co. Het sieraad zat verpakt in een houten juwelenkistje, dat op zijn beurt weer was ingepakt in een rood leren doos. Dat heeft het Witte Huis dinsdag bekendgemaakt.

Elizabeths echtgenoot prins Philip kreeg ook presentjes van Donald en zijn vrouw Melania. Hij kreeg een gepersonaliseerde Air Force One-jas en gesigneerde autobiografie van de Amerikaanse generaal James Doolittle. Melania was ’nauw betrokken’ bij de cadeaukeuze, liet haar woordvoerder weten aan CNN. De first lady zocht ’betekenisvolle’ presentjes.

Paard

Ook Elizabeth deelde cadeautjes uit op de eerste dag van het staatsbezoek. Trump gaat naar huis met een eerste uitgave van Winston Churchills boek The Second World War uit 1959. Daarnaast kreeg de president een pennenset.

Volgens geruchten was Trump aanvankelijk van plan een renpaard mee te nemen voor Elizabeth. Dat cadeau werd al snel bestempeld als 'ongepast' en 'te groot'. Tijdens zijn vorige bezoek aan het Verenigd Koninkrijk nam de president wel een paard mee. Vorig jaar gaf hij Elizabeth een tinnen beeldje van een paard. Speciaal voor het staatsbezoek haalde het Britse hof het beeldje van stal, maar toen Donald er maandag langsliep, viel het kwartje niet. Elizabeth vroeg Donald of hij het beeldje herkende, maar dat deed hij niet. Melania redde haar man volgens Britse media door direct te zeggen: „Ik denk dat wij dit aan de koningin hebben gegeven".