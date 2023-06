'Kevin Spacey genoot van woede en onmacht vermeende slachtoffers'

In de rechtszaal in Londen vertelde een van de vier vermeende slachtoffers hoe Kevin Spacey hem herhaaldelijk in zijn kruis greep. Kwaad worden had weinig zin, volgens de man raakte de acteur namelijk opgewonden zodra hij woede en onmacht bespeurde.

De overige opgeroepen getuigen deelden soortgelijke verhalen. Spacey wordt er van bericht zich tussen 2001 en 2013 meermaals te hebben opgedrongen aan mannelijke collega’s toen hij in Londen woonde. Eerder werd hij door meerdere Amerikaanse mannen beschuldigd van vergelijkbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Verdediging

Kevin Spacey’s advocaat Patrick Gibbs heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven over de wijze waarop hij zijn cliënt wil verdedigen. Gibbs gaat erop hameren dat Spacey’s roem twee kanten heeft en dat mensen zich nu eenmaal anders gaan gedragen rond bekende mensen.

Daarnaast trekt hij de motivatie van de slachtoffers in twijfel omdat ze pas na meer dan tien jaar met deze beschuldigingen van seksueel wangedrag naar buiten zijn gekomen. Wat hun ’ware’ beweegredenen dan zouden moeten zijn laat Gibbs vooralsnog in het midden.

Beklaagdenbankje

Aanklager Christine Agnew waarschuwde in haar openingspleidooi de jury. Ze herinnerde hen aan hun taak: focus je op de bewijzen in de zaak en laat je niet overweldigen door het feit dat een beroemde acteur in het beklaagdenbankje zit.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Kevin Spacey gaat vermoedelijk nog enkele weken duren.