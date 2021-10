Illusionist Ronald Moray (57) overleden

Een week voordat illusionist Ronald Moray zaterdagavond zijn strijd tegen kanker verloor en op maar 57-jarige leeftijd overleed, hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima hem en zijn partner Gerrit van den Beek hun medeleven betoond. De koning en koningin deden dat in een brief, die de ’Master of Magic’ kreeg overhandigd tijdens een diner in het Noordwijkse Hotel van Oranje, waarvoor hij door de directie was uitgenodigd. In de ’koninklijke’ brief werd de erkentelijkheid uitgesproken voor hetgeen Ronald gedurende zijn carrière voor de koninklijke familie had betekend. Ronald trad in besloten kring meerdere malen op voor de Oranjes. Zo vermaakte en verbaasde hij in 2002 de bruiloftsgasten die waren uitgenodigd in het Amstel Hotel in Amsterdam.

Drie weken geleden vertelde Ronald Moray in gesprek met Privé dat hij klaar was om te sterven. Vijfeneenhalf jaar had hij gevochten tegen de ziekte van Kahler, een vorm van kanker, die aanvankelijk nog redelijk te behandelen leek. Nadat hij afgelopen voorjaar ook nog door corona werd getroffen en op de intensive care terecht was gekomen, sloeg het noodlot onverbiddelijk toe. Hij was er erger aan toe dan de specialisten aanvankelijk hadden geconstateerd. Zijn conditie ging hollend achteruit. De artsen konden niets meer voor hem doen.

’Ronald gaf zich over aan de nuchtere feiten’

Thuis in het Gelderse Nijkerk genoot hij nog van de mooiste periode van zijn leven. Zijn vijf jaar jongere partner Gerrit van den Beek: „Ronald gaf zich helemaal over aan de nuchtere feiten. Hij wist dat hij niet lang meer te leven had. Hij sprak er, zeker met mij, heel open over. Zijn leven kwam helemaal in het teken van afscheid nemen te staan. Ronald was sterk. Zijn vrienden en collega’s kwamen bij ons langs om hem te troosten, maar het kwam erop neer dat hij ze op hun gemak stelde en dat hij hén troostte. Ja, er zijn bij ons veel tranen gevloeid, maar vaak waren dat ook tranen van geluk en blijheid. In de situatie waarin Ronald verkeerde heeft hij op iedereen veel indruk gemaakt. Ronald heeft zijn leven voltooid, zoals hij dat graag wilde…”

Afgelopen donderdag werd de pijn, die lange tijd onderdrukt werd met morfine, de magician te veel. „Ronald is toen in een lichte slaap gebracht en ik zag dat hem dat goed deed. Zaterdagavond om kwart over zeven is hij in mijn armen overleden. Ook mijn zus Alie, met wie hij een heel hechte band had, was erbij. Ronald is heel vredig de dood ingegleden. Ik vond het moeilijk om afscheid te nemen, maar tegelijkertijd was zijn moment van overlijden mooi. Het zorgde voor een opluchting. Ronald heeft nu geen pijn meer.”

Later deze week zal hij definitief van zijn partner afscheid nemen tijdens een plechtigheid in de aula van het crematorium in het nabijgelegen Leusden.