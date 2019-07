Meer dan miljoen kijkers voor Floortje Dessing

Voor het programma reist Floortje naar allerlei plekken over de hele wereld om mensen te bezoeken die daar op afgelegen plekken wonen. Bij de uitzending van zaterdag trok ze naar Thailand, om een Amerikaanse op te zoeken die zich inzet voor Birmese vluchtelingen.

Bij de spelshows wist Oh wat een jaar de meeste kijkers te boeien. Het programma van RTL 4 stond met 841.000 kijkers op een achtste plaats in de kijkcijferlijst. Het scoorde beter dan de quiz Praat Nederlands met me (RTL 4) en Thank You For The Music (SBS6), met 637.000 en 557.000 kijkers.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 1,5 miljoen kijkers. Op plek twee volgde met 1,1 miljoen kijkers het NOS Journaal van 18.00 uur.