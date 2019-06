Beau laat Randstad links liggen

Ⓒ ANP Kippa

Beau en de veteranen, waarin zeven door PTSS getroffen veteranen in Noorwegen aan de slag gaan met hun trauma’s, dwingt alom respect af. Sinds de opnamen hebben alle deelnemers grote sprongen gemaakt, vertelt presentator Beau van Erven Dorens. Ook Harold, voor wie het elke dag oorlog is in zijn hoofd en die al in de eerste aflevering overstuur de groep verliet. „In de tv-wereld heerst vaak het idee dat hulp-tv succesvol moet zijn, maar ik heb dat helemaal omgedraaid. Ik laat gewoon zien zoals het is.”