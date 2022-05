SBS6 komt met nieuw seizoen Chateau Meiland

In het nieuwe seizoen zal in ieder geval het huwelijk van Maxime Meiland te zien zijn, de sleuteloverdracht van het Franse kasteel Chateau Marillaux komt aan bod en ook de verhuizing van de familie Meiland binnen Noordwijk staat centraal.

Chateau Meiland was in 2019 voor het eerst op tv. Het SBS-programma over Martien, Erica en Maxime Meiland die een chateau in Frankrijk startten, won in 2019 de Gouden Televizier-Ring. Eind 2020 verhuisde de familie officieel terug naar Nederland.