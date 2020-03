Politie nog volop bezig met onderzoek naar diefstal bij Wibi

De inbraak vond begin deze maand plaats toen de pianist zijn vijftigste verjaardag aan het vieren was in Disneyland Parijs. Wibi vertelde dinsdagavond al in Op1 dat er arrestaties waren verricht. Ook prees de Disney-fan de politie van Hengelo voor de inzet. Een deel van zijn spullen heeft Wibi inmiddels terug.

Op Instagram verzoekt Wibi eenieder die een tip heeft over de verdwenen kledingstukken, contact op te nemen met de politie. De pianist zei eerder op het sociale medium dat alles, inclusief zijn paardenwagen, weg was. De wagen werd later teruggevonden.