Johan Derksen over nieuwe Talpa-show: ’Lachwekkend, wie bedénkt dit?’

Johan Derksen Ⓒ ANP/HH

Dat de mannen van Veronica Inside overal hun zouteloze mening over geven is geen geheim. Ook niet wanneer het een nieuwe Talpa-show betreft. En met name Johan Derksen is niet te beroerd om zijn werkgever eventjes op zijn plek te zetten.