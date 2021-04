Koning krijgt voorproefje op Streamers-concert

Guus feliciteerde de koning na afloop met zijn 54e verjaardag. „Wij verheugen ons op het nu al legendarisch concert dat wij vanavond bij jullie gaan geven”, aldus de zanger.

De koning reageerde dankbaar. „Our house is a very very fine house”, verwees hij naar de songtekst van Our House. „Jullie zijn van harte welkom in ons huis voor een fantastisch concert vanavond. We verheugen ons erop en heel veel dank voor dit voorproefje.”

The Streamers spelen dinsdagavond op het plein bij de Koninklijke Stallen voor de koning.