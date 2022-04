Premium Het beste van De Telegraaf

RTL-correspondent schrijft boek over zijn leven in de States Erik Mouthaan: ’In New York kan ik me voordoen als een ander’

RTL-correspondent Erik Mouthaan voelt zich na ruim vijftien jaar als een vis in het water in New York. Hij heeft een boek geschreven over zijn Amerikaanse avontuur. Ⓒ Richard Koek

Hij kan het zich bijna niet meer voorstellen, maar toen Erik Mouthaan in 1995 zijn eerste vakantie vierde in New York, was hij de ’standaard toerist’ die onder de indruk was van elke wolkenkrabber en hotdogkraam. Ruim 25 jaar later is de verbazing weg en lijkt de Amerika-correspondent soms beter op de hoogte van het reilen en zeilen in The Big Apple dan sommige ras-New Yorkers. Zijn beste verhalen heeft hij nu samengevat in een boek.