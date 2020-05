Organisatie BAFTA’s stelt commissie in voor diversiteit

Begin dit jaar was er veel kritiek toen bekend werd wie genomineerd waren voor de awards. Zo maakten bijvoorbeeld enkel blanke acteurs en actrices in februari kans op een beeldje in de belangrijkste categorieën. Amanda Berry, de baas van de British Academy Film Awards, liet destijds al weten te betreuren dat er zo weinig diversiteit was in de lijst.

De genomineerden en winnaars van de BAFTA’s worden gekozen door leden van de British Academy of Film and Television Arts, werkzaam in de industrie. Onder meer het nominatie- en stemproces wordt nu door de commissie onderzocht. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar onder meer diversiteit, groepen die niet goed zijn vertegenwoordigd en mogelijke - onbewuste - vooroordelen van leden.

Uit het onderzoek moeten oplossingen komen voor een ’positieve verandering’ binnen de industrie, stelt de organisatie. De uitkomst van het onderzoek en aanbevelingen van de commissie worden in de zomer verwacht.