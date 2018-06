Meghan behoort tot meest invloedrijke vrouwen

Meghan Markle Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is opgenomen in de Vogue 25, de lijst met de meest invloedrijke en ambitieuze vrouwen in Groot-Brittannië. De hertogin van Sussex is volgens het magazine uitgegroeid tot een van de bekendste vrouwen van de wereld.