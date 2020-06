’Goed dat Voice kids-finale er na vijf extra weken nu aankomt’

Ⓒ William Rutten

The voice kids beleeft vanavond, na vijf weken rekken, de ontknoping. Zonder publiek, een videoverbinding met coach Anouk die in quarantaine zit en zonder Marco Borsato, die eerder moest afzeggen vanwege een burn-out. Presentator Jamai: „Ik ben blij dat we de finale hebben kunnen verplaatsen. De kinderen verdienen een mooie afsluiting.”