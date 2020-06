Rebel Wilson al 18 kilo afgevallen

De 40-jarige Australische actrice heeft zich de afgelopen maanden suf getraind en goed op haar eten gelet. Wilsons trainers zijn enorm trots op wat ze bereikt heeft. „Gezien haar geringe lengte, hadden we vooraf bepaald dat haar maximaal aantal te verliezen kilo’s tussen de 16 en 18 moest liggen. Dit om een gezond gewicht te bereiken dat bij haar postuur past”, zo laten zij weten in Daily Mail.

„Ik heb superhard getraind, wat niet altijd even makkelijk was vanwege de corona restricties. Soms moest ik mijn sit-ups doen in de modder, omdat we alleen buiten konden trainen en het continu regende. Ik ben dan ook blij dat de sportscholen in Australië weer open gaan!”, aldus Rebel.

De actrice hoopt hiermee anderen te motiveren om ook van de bank af te komen en actie te ondernemen. „Ook al moet je dagelijks naar je doelen toe kruipen, geloof me: het is het uiteindelijk allemaal waard. Ik weet als geen ander hoe frustrerend sommige dagen kunnen zijn, maar houd in gedachten waar je het uiteindelijk voor doet.”