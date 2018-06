John Goodman zwijgt om kwestie Roseanne niet nog erger maken

De reboot van de serie Roseanne zou komende zondag worden gepresenteerd aan leden van de TV Academy, die onder meer bepalen welke series worden genomineerd voor de aankomende editie van de Emmy’s. John Goodman reageert schouderophalend dat hij niet meer naar de promotiedag hoeft. „Ik ben er al een keer of elf geweest, het zij zo.”

John Goodman, die in de serie Roseannes echtgenoot Dan Conner speelt, had nog niet gereageerd op de commotie die ontstond na haar beledigende tweet over Valerie Jarrett, voormalig adviseur van oud-president Obama. „Ik kan maar beter niets zeggen om nog meer problemen te voorkomen”, zegt de 65-jarige acteur tegen Entertainment Tonight. Op de vraag wat hij gaat doen nu het tweede seizoen van Roseanne is geannuleerd, antwoordt hij: „Alles gaat goed.”

Ziek

Roseanne zelf blijft onophoudelijk twitteren over de kwestie. In één van haar recente tweets complimenteert ze John Goodman en actrice Laurie Metcalf. „Ik zou wensen dat ABC deze beste acteurs van de wereld niet met mij de laan had uitgestuurd. Ik ben er ziek van, ze zullen nooit betere karakteracteurs op hun netwerk krijgen.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook gereageerd op het besluit van ABC. Hij gaat in op het nieuws dat Bob Iger, de topman van Disney dat eigenaar is van zender ABC, eerst Valerie Jarrett had gebeld alvorens Roseanne te informeren over haar ontslag. „Goh”, reageert Trump. „Hij heeft mij nooit gebeld om excuses aan te bieden voor de verschrikkelijke uitspraken op ABC over mij. Misschien heb ik zijn telefoontje gemist?”

Bekijk ook: Cast Roseanne reageert op rel rond Barr