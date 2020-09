Jane Fonda wilde met sexy vrouwen knielen voor Trump

„Ik dacht; hij is getraumatiseerd als kind, net als Ted, dus er zijn dingen die ik begrijp aan dit soort mannen”, aldus Jane. „Dus mijn plan was om vier prachtige, sexy, slimme vrouwen met een interesse in het klimaat te zoeken, naar hem toe te gaan, voor hem te knielen en te smeken.””

De actrice had Pamela Anderson al overtuigd en overwoog ook Sharon Stone te vragen voor haar protesten. „Ik dacht: we vertellen hem wat er gedaan moet worden in een serieuze crisis als deze en dan zeggen we dat hij de werelds grootste held zou zijn als hij daarvoor zorgt, dat werk.”

Maar haar contact met de familie Trump strandde bij dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner. „Ik heb gebeld met Jared, of hoe hij ook heet, en hem mijn idee verteld. Hij zei: ’Ivanka is de milieubeschermer van de familie.’ Ja natuurlijk. Ze belde me en ik legde mijn plan aan haar uit. Ze moest lachen en ik heb daarna nooit meer iets van haar gehoord.”