Teleurgestelde fans: huisconcert OG3NE niet te zien

Zo wordt er volop geschreven dat het niet te zien is, omdat het onmogelijk is om de stream te openen. Ook klagen er mensen dat ze ’eruit worden gegooid’. Omroep Brabant, die zelf de proef op de som nam en een kaartje gekocht had voor het concert, schrijft dat er een melding tevoorschijn kwam met de mededeling dat de server overbelast was.

Het management van OG3NE laat in een reactie aan De Telegraaf weten: „Het is een storing op het Amerikaanse streamingplatform. Momenteel zijn we aan het overschakelen naar een ander platform. Via Ticketpoint ontvangt iedereen een nieuwe link en beginnen we om 21:00 uur van voren af aan.”

OG3NE boekte de afgelopen weken veel succes met de Home Isolation-video’s op sociale media. Zo ging de uitvoering van Queens Bohemian Rhapsody viral.