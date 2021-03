Monica Geuze verlaat huis waarin ze inbraak en beroving meemaakte

„We. Hebben. Net. Een. Huis. Gekocht”, schrijft ze bij een foto van zichzelf en haar vriend Robert Kroese. Het is niet bekend waar de influencer naartoe gaat verhuizen, maar in haar veelbekeken vlogs liet Geuze regelmatig weten terug te willen naar Amsterdam. Daar woonde ze een tijdje voordat ze naar Vinkeveen verhuisde, waar ze samen met haar ex Lars Veldwijk dochtertje Zara-Lizzy kreeg. Het stel ging eind 2019 uit elkaar.

In het huis in Vinkeveen werd in december nog een poging tot inbraak gedaan. Na die inbraak besloot Geuze al haar designertassen te verkopen. „Ik heb er nog steeds last van”, vertelde ze over haar motivatie. „Ik ben nog steeds, als ik uit de auto stap, bang om naar de deur te lopen. Dus ja, wat is het waard.” Ook eerder werd ze al eens in de garage van haar huis beroofd van een Rolex.

De vlogster was dan ook al een tijd op zoek naar een nieuwe woning om in samen te wonen. In haar vlogs gaf ze geregeld updates van de huizenjacht. Eerder dit jaar zei ze de huizenjacht als tijdsverspilling te zien. „Het is niet makkelijk en dat wisten we en dat is niet erg, alleen ben je op een gegeven moment ook een beetje bezichtigingsmoe”, aldus Geuze.