Verjaardagsparade in Londen van start: Charles te paard

De festiviteiten begonnen toen koning Charles Buckingham Palace verliet en bijna anderhalve kilometer door The Mall te paard reed naar Horse Guards Parade in St. James' Park. Daar zal hij met een koninklijke groet worden verwelkomt en militaire leden inspecteren.

Koning Charles te paard onderweg naar St. James Park.

Achter hem rijden prins William, prins Edward en prinses Anne.

(Van links naar rechts) Prins William, prins Edward en prinses Anne.

Koningin Camilla en prinses Catherine volgen in een rijtuig.

In datzelfde rijtuig zitten George, Louis en Charlotte, de kinderen van William en Catherine.

Rond elf uur arriveerde koning Charles per auto bij Buckingham Palace.

Koning Charles arriveert bij Buckingham Palace

Langs de route keken vele duizenden mensen toe.

Charles is op 14 november geboren en viert niet echt zijn verjaardag. Hij houdt de gebruiken van zijn moeder, de vorig jaar overleden koningin Elizabeth, in stand. Haar verjaardag was op 21 april, maar de parade is altijd in juni. Trooping the Colour wordt al sinds 1748 gehouden en groeide in 1760 uit tot een jaarlijks evenement.

Na afloop keert iedereen terug op Buckingham Palace, waar de familie zich laat zien op het balkon. Ze zullen dan getuigen zijn van een zogeheten flypast van de Britse luchtmacht.