Bella Hadid deelt topless foto én geniet van Amsterdam

Bij de foto van de poffertjes schreef het model: IYKYK, de afkorting voor ’if you know, you know’. Ook deelde Hadid, de dochter van het Nederlandse oud-model Yolanda Hadid, een kiekje van het uitzicht dat ze over Amsterdam had vanaf een dakterras en plaatste ze een foto waarop ze een biertje dronk van Brouwerij ’t IJ.

Bella (25) en haar twee jaar oudere zus Gigi komen geregeld in het land van hun in Papendrecht geboren moeder. Ze deelden in het verleden meerdere keren beelden van bezoekjes aan hun oma Ans op social media. Zij overleed in 2019.