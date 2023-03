Ben Affleck ontkent ruzie met J.Lo tijdens Grammy’s: ’Ik had het naar mijn zin’

Hij wist op het desbetreffende moment niet dat hij werd gefilmd. „Ik had geen idee dat ze aan het draaien waren”, geeft de acteur als reden voor het feit dat hij geen vrolijker gezicht trok. Ook het gerucht dat hij ruzie had met zijn vrouw Jennifer Lopez klopt volgens Affleck niet. Op de video die rondging waarin het lijkt alsof het stel aan het kibbelen is, vertelde de acteur naar eigen zeggen over een grap die hij met presentator Trevor Noah wilde uithalen. Affleck was van plan om voor de grap van zijn plek te lopen, maar dat vond Lopez geen goed idee. „Ze zei: je moet verdomme niet weggaan.”

Ook dat filmpje werd herhaaldelijk gedeeld op sociale media en Amerikaanse media lieten er zelfs een expert op het gebied van lichaamstaal en een liplezer naar kijken. Beiden concludeerden dat de twee het niet zo gezellig hadden.

Dat beeld klopt volgens Affleck niet, hij had naar eigen zeggen erg naar zijn zin. Het feit dat er ook werd gesuggereerd dat de acteur – die kampte met een drankverslaving – dronken was, vindt hij wel kwalijk. „Daardoor ga je je afvragen of het verstandig is om een verslaving te erkennen, want er is veel medeleven, maar er heerst ook nog een enorm stigma en dat werkt vaak nogal remmend.”