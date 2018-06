ZIEN: Yolanthe in doorschijnende bh

Yolanthe plaatste op de zwoele woensdagavond een sexy foto op Instagram waarin ze gekleed is in een pikante doorschijnende bh die nét genoeg aan de verbeelding overlaat. De donkere schone maakt van de gelegenheid gebruik om niet alleen haar lichaam, maar ook haar winkel aan te prijzen. Zowel het lapje stof dat haar borsten bedekt, als de broek die ze draagt, zijn te koop in haar winkel op Ibiza.

Bij een tweede foto die ze plaatst, overigens in dezelfde outfit, schrijft ze zich als een vlinder te voelen. Of ze hiermee doelt op de gierende hormonen die door de tropische temperaturen bij velen door het lichaam fladderen is natuurlijk maar de vraag, maar uit een groot deel van de reacties blijkt dat haar fans hetzelfde voelen...