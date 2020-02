Jury nog niet tot een unaniem oordeel gekomen in Weinstein-zaak

Nadat de jury nog geen uur met elkaar gesproken had over de getuigenissen die eerder werden afgelegd, werd rechter James Burke gevraagd toelichting te geven hoe ze het vonnis moesten interpreteren. De juryleden wilden weten wat bepaalde juridische termen betekenden en vroegen in sommige gevallen zelfs om een uitleg van de rechtspraak.

Ook werd er door de 12-koppige jury gevraagd om een blauwdruk van Weinstein’s appartement in New York, om zo een beter idee te krijgen van de ruimte waarin sommige incidenten zich afgespeeld zouden hebben. Daarnaast wilden ze kopieën hebben van het email-verkeer tussen Weinstein en de privé-detective die voor de producent een lijst moest samenstellen met ’rode vlaggetjes’. Die vlaggetjes stonden symbool voor vrouwen die ’de mond gesnoerd moest worden’. Een van de vrouwen die op de lijst stond, Annabella Sciorra, heeft voor de rechtbank tegen Weinstein getuigd.

De eens zo gevierde Hollywood ’mogul’ lijkt vooralsnog niet wakker te liggen van alles wat er gebeurt. Op de vraag hoe hij zich voelde, toen hij op weg was naar de rechtbank, antwoordde hij tegenover een journalist: „Alles gaat prima met mij.”

De juryleden gaan woensdag om 9:00 uur lokale tijd in New York verder met hun beraad. In principe wordt van hen verwacht dat ze dit elke dag doen van 9:00 uur tot 16:30 uur op doordeweekse dagen. In het weekend zijn ze vrijgesteld van hun juryplicht. De zaak wordt pas afgesloten als de jury tot een unaniem oordeel weet te komen.