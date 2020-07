Verborgen liefdesboodschappen van Meghan aan Harry

Volgens de auteurs uitte Meghan op Instagram op subtiele wijze haar gevoelens voor prins Harry. De meeste kiekjes zijn niet meer terug te vinden op sociale media, maar deze twee liefdesboodschappen wel!

Snoepjes

Zo deelde de hertogin van Sussex in 2016 een post van een Love Heart-snoepje met de tekst Kiss Me. Het bijschrift van de foto luidde Lovehearts in #Londen, vermoedelijk verwijzend naar prins Harry.

Armband

In een andere post in 2016 deelde Meghan een foto van zichzelf met een blauwe armband. Een armband die identiek was aan die van prins Harry.