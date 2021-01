Ontwerpers trouwjurk Diana ruziën om schetsen

Elizabeth had zonder overleg met haar ex-man een aantal tekeningen geveild. David stapte naar de rechter omdat hij ook eigenaar is van de ontwerpen en wil voorkomen dat zijn ex in de toekomst weer schetsen verkoopt, meldt de Daily Mail.

Het echtpaar was verantwoordelijk voor verschillende ontwerpen van Diana, waaronder de jurk die zij in 1981 droeg tijdens haar huwelijk met prins Charles. Elizabeth heeft de afgelopen jaren schetsen van onder meer de trouwjurk geveild, tot groot ongenoegen van David.

Hij stelt dat de twee tijdens hun scheiding in 1990 hebben afgesproken de naam Emanuel niet meer te gebruiken. David van mening dat met het verkopen van de schetsen die afspraak is geschonden. Hij eist ook een schadevergoeding en wil dat tekeningen die zijn ex nog heeft worden vernietigd.