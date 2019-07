Daphne Deckers overweegt vervolg roman

„Nu mijn vorige roman Alles is zoals het zou moeten zijn wordt verfilmd, zit ik erover te denken een vervolg te schrijven. Hoe zou het verder gaan met Iris en Douwe?”, schrijft ze vanuit Marbella in Spanje. Ze laat weten nieuwe plannen te maken.

Als het aan de reacties ligt, hoeft ze er niet veel langer over na te denken, want die zijn enthousiast. „Zeker doen!”, „Iets om naar uit te kijken” en „Ik ben ook benieuwd”, schrijven haar fans. Jan Kooijman, die een rol heeft in de verfilming van haar eerste roman en Kelly Weekers moedigen haar ook aan haar plannen uit te voeren.

Daphne Deckers schrijft al jarenlang columns voor de zaterdagse bijlage van De Telegraaf, Vrouw, maar publiceerde naast haar gebundelde columns ook verschillende nonfictie boeken. Alles is zoals het zou moeten zijn was haar eerste roman en verscheen al in 2012 als e-book en vorig jaar in print. Eind februari kwam haar tweede en meest recente roman uit: Dubbel Zes.

