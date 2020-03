Zorgen om hoogbejaarde prins Philip: ’Hij heeft niet lang meer’

Prins Philip Ⓒ Getty Images

Met zijn 98 jaar lijkt de Britse prins Philip onverwoestbaar. De prins kondigde in 2017 zijn pensioen aan, maar was absoluut niet van plan om achter de paleisgeraniums te gaan zitten en bleef actief in de paardensport. Toch nemen de zorgen om de gezondheid van de hertog van Edinburgh steeds meer toe. Temeer omdat de prins zich na zijn ziekenhuisopname eind vorig jaar helemaal niet meer in de openbaarheid heeft laten zien. De voormalige woordvoerder van koningin Elizabeth raadt Harry en Meghan zelfs aan om hun zoontje Archie mee te nemen tijdens hun ’afscheidstournee’ door het Verenigd Koninkrijk. Het zou namelijk zomaar de laatste keer kunnen zijn dat Archie zijn overgrootvader nog kan zien.