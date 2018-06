Dit verdienen ze bij de NPO (en het is niet de Balkenendenorm)

In een overzicht zetten ze de grootverdieners op een rij. De omroep die ’speciaal voor iedereen’ wil zijn, de NTR, betaalt aan directeur Paul Römer een jaarsalaris van 230.000 euro. Jan Slagter van Omroep MAX volgt met een goede 219.000 euro en ook Jan de Jong (NOS) en Dominique Weesie (Powned) zitten er warmpjes bij met beiden 213.000 euro per jaar.

Vooral dit laatste vindt RTL verbijsterend, gezien het feit dat Weesie maar elf medewerkers hoefde aan te sturen. Zo werd berekend dat hij per medewerker die hij aanstuurt ruim 19.000 euro verdient, terwijl bijvoorbeeld Paul Römer per medewerker 659 euro verdient.

Uit het onderzoek bleek verder dat in 2017 zeventien presentatoren bij de NPO meer verdienden dan de Balkenendenorm voor presentatoren van 181.000 per jaar. Omdat zij niet met naam vermeld hoeven worden, kan RTL slechts raden om wie het gaat. Na Matthijs van Nieuwkerk is het volgens hen hoogst aannemelijk dat het daaropvolgende hoogste salaris van ruim 300.000 euro naar RADAR-presentator Antoinette Hertsenberg gaat.

Andere grootverdieners zijn vermoedelijk Studio Sport-coryfee Tom Egbers, Twan Huys, André van Duin en vrijwel zeker Rutger Castricum. Hoogstwaarschijnlijk is het radio-dj Giel Beelen die in de acht maanden dat hij bij BNNVARA in dienst was, een salaris van bijna 180.000 euro opstreek.

Het nieuws komt in een tijd dat salarissen bij de NPO al langer onder vuur liggen. In februari dit jaar reageerde men al hevig verontwaardigd toen bekend werd hoeveel Astrid Joosten bij de publieke omroep verdiende.