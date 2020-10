Nederlandse zangeres slaat handen ineen met Snoop Dogg

De in Maastricht geboren Odillia verliet op 16-jarige leeftijd huis en haard om haar droom na te jagen. Na eerdere pogingen in Tilburg en later Utrecht, besloot ze in 2019 naar Los Angeles te verhuizen. Daar begon het balletje pas echt te rollen. Binnen enkele maanden werkte ze aan haar eerste Amerikaanse debuutalbum en kwam ze via haar label in contact met Snoop Dogg met wie ze dus een single opnam.

„Ik schrijf al mijn liedjes zelf”, aldus Odillia. „Ze zijn allemaal gebaseerd op dingen die ik persoonlijk heb meegemaakt of de ervaringen van mensen in mijn leven. Soms, wanneer twee mensen een relatie hebben maar er niet hetzelfde instaan, komt er dat moment waarop ze eerlijk moeten zijn over wat ze van elkaar willen. Ik ben opgetogen die emoties uit te spelen in een single met Snoop”, vertelt ze over de nieuwe single.